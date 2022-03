Russisk forhandler: Fremskridt i drøftelser med Ukraine

En russisk forhandler siger til AFP, at forhandlingerne i den tyrkiske storby var ”meningsfulde”.

Den militære situation ved Kyiv har i mange dage været beskrevet som fastlåst.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, åbnede tirsdag formiddag den nye runde fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine i Istanbul.

Delegationerne fra Rusland og Ukraine blev samlet i Dolmabahce-paladset, som tidligere var det vigtigste administrative center for Det Osmanniske Rige.

I sin tv-transmitterede tale til forhandlerne sagde Erdogan, at fremskridt ville kunne bane vej for et møde mellem Ruslands og Ukraines præsidenter, Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj.