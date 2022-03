Ukraines ambassadør: Kun nederlag venter russiske tropper

- Vi er 100 procent overbeviste om, at vi vil vinde krigen. Vores soldater og ikke mindst vores folk har bevist, at Rusland vil fejle, siger Vydoinyk.

- Før eller siden vil de trække sig ud af Ukraine. Jeg håber, de meget snart forstår, at intet venter dem ud over nederlag.

- Så krigen vil slutte, og vi beder jer om at forberede jer på genopbygningen allerede nu, siger ambassadøren.

Både Volodymyr Zelenskyj og Mykhailo Vydoinyk beder Danmark støtte og gøre alt, hvad der kan gøres, for at hjælpe Ukraine. De ønsker blandt andet, at forsvarsalliancen Nato indfører et flyforbud over Ukraine, så de russiske luftstyrker ikke kan bombe civilbefolkningen.