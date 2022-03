20 får bøder for brud på coronaregler ved fester i Downing Street

Britisk politi vil udstede 20 bøder for brud på coronarestriktioner ved fester i embedsboligen Downing Street.

Det oplyser politiet i London, Metropolitan Police.

I alt har politiet efterforsket 12 sammenkomster, der skulle have fundet sted i Downing Street. Premierminister Boris Johnson menes selv at have været til stede ved et par af festerne, der fandt sted i både 2020 og 2021.