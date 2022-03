Tesfaye tror ikke på kvoter for ukrainske flygtninge

Han peger på, at man kan melde sig som frivillig hos Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp eller Red Barnet.

- Eller man kan som person i Danmark sørge for, at den nye klassekammerat kommer med til fodbold. Eller sørge for at den nye nabo bliver introduceret for ens arbejdsgiver, så de kan få et job. Der er masser af muligheder for at hjælpe, siger Mattias Tesfaye.