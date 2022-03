Sikre flugtveje skal hjælpe ukrainere længere ind i Europa

Tesfaye peger på, at det allerede er muligt for ukrainske flygtninge at rejse gratis med eksempelvis tyske og danske tog.

- Det er for at sikre ordentlige og regulerede migrationsveje i Europa. Det er også derfor, at jeg igen og igen har advaret imod private initiativer, hvor man henter mennesker, man ikke kender. Og hvor man ikke har nogen idé om, hvem der skal modtage dem.

- Jeg ved godt, at det sker af et godt hjerte, men vi har brug for, at det er myndighederne og ngo’erne, der står for sikre adgangsveje, siger Mattias Tesfaye.

På mødet skal EU-landene diskutere, hvordan man sammen bedst hjælper de mere end 3,8 millioner ukrainere, der er flygtet ind i Europa efter Ruslands invasion. Heraf er mere end 2,2 millioner flygtet til Polen.