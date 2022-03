Ruslands største uafhængige avis holder pause efter advarsel

En ”særlig militær operation” er Ruslands præsident Vladimir Putins betegnelse for, hvad de russiske styrker i øjeblikket udfører i Ukraine.

Novaya Gazetas beslutning om at indstille arbejdet er angiveligt taget for at sikre, at avisen kan fortsætte med at eksistere i fremtiden.

Roskomnadzor har skærpet reglerne for indholdet i russiske medier, siden Rusland gik ind i Ukraine den 24. februar.

Tilsynet har forbudt ordene ”krig”, ”angreb” og ”invasion” om situationen i Ukraine. Den må blot omtales som en ”særlig militær operation”.

Dmitrij Muratov og den filippinsk-amerikanske graverjournalist Maria Ressa modtog i 2021 Nobels fredspris for at beskytte ytringsfriheden.