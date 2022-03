Udvisninger af diplomater efter russisk invasion optrappes

Det russiske udenrigsministerium udtaler, at det har tilkaldt den slovakiske ambassadør i Moskva for at fortælle ham, at tre af landets diplomater var persona non grata som en ”gengældelsesaktion”.

Rusland klager også over, at der er skabt ”forhindringer” for russiske agenturer i Slovakiet, hvilket er en trussel mod deres sikkerhed.

Slovakiet, som grænser op til Ukraine, har taget imod hundredtusinder af flygtninge, efter at de er flygtet fra den russiske militære operation i deres land.