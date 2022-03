Borgmester: Mariupol er på randen af humanitær katastrofe

Rusland afviser beskyldninger om, at landets militær beskyder civile. Rusland giver samtidig ukrainske ledere skylden for, at det ikke er lykkedes at få etableret sikre korridorer til evakuering af civile.

Røde Kors siger mandag, at det fortsat ikke har mulighed for at sende nødhjælp ind til Mariupol. Det skyldes, at Røde Kors ikke kan få garantier om sikker passage fra Rusland og Ukraine.

- Konfliktens parter må give garantier, og der skal ligge en aftale om sikker passage. De må angive en rute. Og de folk, der skal ind med nødhjælpen, skal have god tid til at komme ud, siger talsmand Matt Morris i Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) til BBC.