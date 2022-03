Zelenskyj overvejer kompromis med Rusland om omstridt region

Donbas-regionen består af de to udbryderrepublikker Luhansk og Donetsk, som er styret af pro-russiske separatister.

I interviewet erkender Zelenskyj, at det ikke bliver muligt at generobre alt territorium, som Rusland har overtaget. Et forsøg på det vil ifølge præsidenten føre til en tredje verdenskrig.

Han siger, at han ønsker at opnå et ”kompromis” om Donbas-regionen, som har været kontrolleret af russisk-støttede styrker siden 2014.

Zelenskyj siger også, at Ukraine er klar at til at drøfte muligheden for at blive en neutral stat som del af en fredsaftale. Han siger dog, at en hvilken som helst aftale skal være garanteret af tredje parter og sættes til folkeafstemning.