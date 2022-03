Rusland og Ukraine prøver med nye forhandlinger de næste dage

Ukraine og Rusland indleder nye forhandlinger mandag.

De finder steder ansigt til ansigt i Tyrkiet fra mandag til onsdag.

Det oplyser Ukraines forhandler Davyd Arakhamija på Facebook søndag.

- I dag under endnu en omgang med forhandlinger via video blev det besluttet at holde de næste forhandlinger med fysisk fremmøde fra de to delegationer i Tyrkiet den 28. til 30. marts, skriver han.