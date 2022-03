26/03/2022 KL. 07:35

Fem ting, der skete i Ukraine, mens du sov

Russerne forbereder et massivt angreb på Ukraines hovedstad, mens Ukraine er i gang med modoffensiv i besat by. Samtidig er det kommet frem, at Wagner-gruppen angiveligt har planlagt at myrde Zelenskyj.