Frankrig, Tyrkiet og Grækenland vil evakuere civile fra Mariupol

- Vi kommer til at arbejde sammen med Tyrkiet og Grækenland om at iværksætte en humanitær operation for dem, der ønsker at forlade Mariupol, siger Macron.

- Jeg skal have en ny samtale med præsident Vladimir Putin inden for 48 til 72 timer for at nå til enighed om detaljerne og sikre fremgangsmåden, fortsætter den franske præsident.

Der boede inden krigen omkring 400.000 mennesker i den belejrede by Mariupol. Den er blandt de byer, som har været allerværst ramt under Ruslands invasion.

Titusinder menes at være fanget i byen med kun ringe adgang til mad, vand og varme. Store dele af byen er ødelagt under bombardementer.