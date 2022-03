Borgmester: Tjernihiv er omringet og afskåret fra nødhjælp

Byen Tjernihiv, der ligger omkring 140 kilometer nord for Kyiv, er omringet af russiske styrker.

Det siger byens borgmester, Vladyslav Atrosjenko, fredag.

Et bombardement har ifølge ham ramt en bro, der forbinder byen til veje mod hovedstaden Kyiv mod syd.

Dermed er det ikke længere muligt for myndigheder og borgere at benytte sig af byens vigtigste rute til nødhjælp og til at evakuere sårede, fortsætter han. Oplysningen er ikke uafhængigt bekræftet.