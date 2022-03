Baner det her vejen for en forhandlingsløsning?

»Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det her er ikke nødvendigvis tegn på, at der er en ny strategi. Det kan også være forsvarsministeriets subtile måde at prøve at kommunikere til Putin på, at det burde være den nye strategi. For det er formuleret på en måde, som om at det har været strategien hele tiden. Jeg tror ikke, at sådan et russisk fokus på at befri Donbas ville bane vejen for en forhandlingsløsning, men det kunne godt være vejen frem imod noget, hvor man kunne sige, at der kunne være en fastfrosset konflikt som kunne munde ud i en våbenhvile.

Hvad forventer du, der vil ske i krigen i de kommende dage?