Regionen har omkring 4,1 million indbyggere. Heraf er de fleste russisktalende.

Det var 24. februar, at Rusland indledte en ”særlig militæroperation” i Ukraine. Dengang lød det, at man ville mindske nabolandets militære styrke og sætte ind mod folk, der af Rusland anses for at være farlige nationalister.

I sine udtalelser fredag er Rudskoj kommet med nye meldinger om russiske tab.

Han siger, at 1351 russiske soldater er blevet dræbt. Det seneste officielle tabstal fra Rusland kom 2. marts, hvor det lød, at 498 russiske soldater var blevet dræbt.