Mariupols byråd frygter op mod 300 dræbte i bombet teater

- Indtil nu har man ikke villet tro på denne rædsel. Men ordene fra dem, der var inde i bygningen, da terrorhandlingen skete, siger det modsatte.

Tallet er ikke bekræftet af uafhængige kilder.

Rusland har afvist at have bombet teatret. Den russiske regering har gentagne gange udtalt, at civile ikke har været mål for angreb under den invasion, som Rusland indledte 24. februar.

Ifølge byrådet har det endnu ikke været muligt at komme med et præcist tabstal.

Ukraines regering er tidligere kommet med en lignende udtalelse. Den henviser til situationen i byen, som er kaotisk på grund af bombardementer.