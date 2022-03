Borgmester: 20.000 flygter nær Kyiv under ukrainsk offensiv

Cirka 20.000 mennesker har fulgt en opfordring til at flygte fra byen Boryspil. Den ligger nær en international lufthavn øst for den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Det oplyser borgmesteren Volodymyr Borysenko. Han siger samtidig, at det gør det lettere for ukrainske soldater at få trængt russiske styrker væk. Han vil gerne, at flere rømmer området.