Tyskland vil halvere afhængighed af russisk olie til sommer

- Til efteråret kan Tyskland være uafhængig af russisk kul, lyder det videre.

En talsmand for det tyske ministerium ønsker ikke at kommentere oplysningerne. Men siger, at økonomiminister Robert Habeck vil tage emnet op på et pressemøde.

Dokumentet, som Der Spiegel har læst, konstater, at Tyskland ikke har råd til at udelukke russisk energi. Her spiller russisk gas langt den største rolle.

- En øjeblikkelig embargo vil fortsat have alt for alvorlige økonomiske og sociale konsekvenser, hedder det.