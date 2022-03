Borgmester Ivan Fedorov blev bortført af russiske soldater tidligere på måneden. Men han blev løsladt efter knap en uge.

Vicepremierminister Iryna Veresjtsjuk har bekræftet, at denne udveksling fandt sted. Dog afviser hun, at der skulle være sket andre udvekslinger.

Ifølge hende har russerne taget 14 ukrainere til fange. Det drejer sig hovedsageligt om lokale lovgivere eller rådhusrepræsentanter.

Hun har krævet, at de bliver løsladt.

Det er i strid med international lov at tage civile til fange, siger hun i en videobesked torsdag.

Veresjtsjuk anklager også russiske soldater for tortur og lover at retsforfølge sådanne forbrydelser i Haag. Den hollandske by er hjemsted for Den Internationale Domstol.