Polen: EU bør indføre sanktioner på russisk olie, gas og kul

Umiddelbart efter meldingen fra Putin styrkede det rublen over for dollaren og euroen, mens prisen på gas steg.

Polens premierminister mener, at kravet fra Putin bør afvises blankt. Og det sker mest effektivt gennem sanktioner på russisk energi.

- Jo hurtigere vi forstår, at Ruslands salg af olie, gas og kul er ilten til den russiske krigsmaskine, desto bedre.

- Rusland forsøger at afværge resten af verdens reaktion på krigen. Den russiske børs er genåbnet, og Rusland forsøger at tvinge EU til at betale for gas og olie i rubler. Det skal vi afvise, siger Mateusz Morawiecki.

Putin understreger, at Rusland fortsat vil leve op til sine forpligtelser om at levere gas. Han har beordret Ruslands centralbank til at få det nye betalingssystem på plads inden for en uge.