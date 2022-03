Ukraine: Vi identificerer døde russere med særlig software

Ukraine har angiveligt taget et avanceret og omdiskuteret værktøj i brug for at kunne identificere døde russiske soldater.

Den ukrainske vicepremierminister, Mykhajlo Fedorov, siger, at man bruger ansigtsgenkendelse til at kæde døde russere sammen med deres pårørende. Det sker via den amerikanske software Clearview AI.