Regeringen er klar til at sende flere våben til Ukraine

Og Danmark er åben for at gøre det igen.

- Svaret på Danmarks vilje til og ønske om at hjælpe Ukraine direkte med våben er ja. Vi har doneret en række våben og er i meget tæt dialog med vores allierede om fortsatte donationer. Vi kan ikke være helt åbne omkring det af sikkerhedsmæssige årsager, siger Frederiksen.

Hun frygter, at krisen eskalerer.

- Jeg frygter, at det bliver værre endnu. Der er ingen, der kan garantere, at Rusland ikke er villig til at begå endog alvorlige forbrydelser mod menneskeheden og overskride de regler, der er for krigsførelse.

- Situationen er alvorlig nu og bliver værre og værre. Jeg er bange for, at vi slet ikke har set det værste endnu, siger Frederiksen.