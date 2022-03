Nye britiske sanktioner rammer Lavrovs steddatter

Den obskure russiske gruppe Wagner, der driver en hær af lejesoldater, er også med på listen. Den er senest beskyldt for at have fået til opgave at dræbe Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Polina Kovaleva, steddatteren til Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, bliver også ramt af sanktionerne. Det rygtes, at hun ejer et hus i London til en værdi af fire millioner pund eller knap 36 millioner kroner.

De ramte beskyldes alle af den britiske udenrigsminister, Liz Truss, for at stå den russiske præsident, Vladimir Putin, nær. Og for at have et medansvar for den russiske invasion i Ukraine, der torsdag skete for nøjagtig en måned siden.