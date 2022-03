Kyiv melder om russiske styrker på tilbagetog uden for byen

- Vi er klar til at kæmpe for hver en bygning, hver en gade, hver en del af vores by, siger Kyivs borgmester.

Et beboelseskvarter nordvest for Kyiv blev onsdag morgen udsat for et bombardement. Det førte til skader på flere bygninger og efterlod fire personer såret.

Ifølge byens myndigheder er 73 civile døde siden invasionen, herunder fire børn. Derudover er 297 personer såret.