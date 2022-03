Rusland genåbner delvist for aktiehandel efter en måneds pause

Dele af det russiske aktiemarked genåbner for handel torsdag.

Det sker efter en næsten månedlang pause for handel med aktierne. Det oplyser den russiske centralbank onsdag.

Der bliver åbnet for handel med 33 aktier på Moskvas børs.

Det bliver forbudt at shorte aktier. Det handler kort sagt om, at det ikke er tilladt at spekulere i, at det vil gå dårligere for aktierne.