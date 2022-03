Profileret rådgiver har forladt job hos Putin i protest mod krig

I 1991 blev han en del af den russiske regering. Hans primære opgaver på forskellige ministerposter gik på at forberede et omstridt program for privatisering.

Modstandere af ham mente, at han tilgodeså en lille gruppe oligarker under privatiseringen.

Støtter ser ham som en helt, der kæmpede for at etablere et marked i Rusland og som var med til at forhindre yderligere kaos i landet efter opløsningen af Sovjetunionen.