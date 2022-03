Forsker: Mægler kan få parterapeutisk rolle i fredsforhandling

- Jeg har eksempelvis snakket med en mægler fra Syrien, hvor de nogle gange brugte beskedtjenesten WhatsApp til at skrive ”bare rolig, det var ikke det, de andre mente” til den ene part, hvis der var optræk til uvejr.

Den anden mæglende rolle er mere tilbageholdende. Norge er et eksempel på en mægler, der under andre og tidligere fredsforhandlinger i stedet har påtaget sig rollen som facilitator, hvor der bliver sørget for faciliteter, et godt hotel og god kaffe.

- Norge holder sig i baggrunden. De har valgt en tilgang, hvor de inviterer eksperter ind, der snakker om de rent juridiske spørgsmål i en fredsforhandling, forklarer Isabel Bramsen.