Polen udviser 45 russiske diplomater for spionage

Ifølge den polske kontraspionage, ABW, har de russere, der står til udvisning, også spioneret mod Polens allierede.

ABW siger samtidig, at en polsk borger er anholdt. Vedkommende er mistænkt for at spionere for Ruslands hemmelige tjeneste. Personen arbejder i arkivet i Warszawas administration.

- Den sigtedes aktiviteter udgjorde en trussel mod Polens interne og eksterne sikkerhed. Det siger en talsmand for ABW.