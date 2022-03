Zelenskyj om forhandlinger: Svært - men vi bevæger os fremad

Imens er Mariupol blevet krigens fokus. Russiske luftangreb gør den belejrede havneby til ”asken fra et dødt land” ifølge byrådet.

Hundredtusinder menes at være fanget i bygninger uden at have adgang til mad, vand, strøm eller varme.

Både civile samt ukrainske tropper var under russisk beskydning, sagde Pavlo Kyrylenko, guvernøren i Donetsk-regionen, hvor Mariupol ligger, tirsdag.

Russiske styrker og russisk-støttede separatistenheder har taget omkring halvdelen af havnebyen.

Det har det russiske nyhedsbureau RIA berettet med henvisning til en separatistleder.

Mariupol, der normalt er hjemsted for omkring 400.000 mennesker, er en strategisk vigtig by i kampen om Ukraine. Det skyldes, at den ligger ud til Det Azovske Hav mellem mere østlige dele af Ukraine og Krim-halvøen.