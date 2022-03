Scholz priste også den hurtighed og effektivitet, som har præget opførelsen og udviklingen af den nye fabrik.

- Tysklands kan være hurtig, sagde Scholz om Tesla-fabrikken, der ligger ret tæt på den nye BER lufthavn, som åbnede i 2020 - ni år senere end planlagt.

Tesla har været i stand til at åbne fabrikken, mindre end to år efter at byggeriet begyndte - blandt andet fordi selskabet har spillet højt spil ved at bygge uden at lade sig opholde af forsinkede tilladelser og godkendelser.

Teslas stifter og topchef, Elon Musk, dansede af glæde under indvielsen og var med til at give stort bifald til de første kunder, som kørte af sted med den første Model Y produceret i Europa.