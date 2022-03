FN's generalsekretær: Krigen i Ukraine kan ikke vindes

- Selv om Mariupol falder, kan Ukraine ikke erobres, by for by, gade for gade, hus for hus, siger han.

Guterres tilføjer, at den eneste følge af yderligere kampe er mere lidelse, flere ødelæggelser og mere rædsel.

Han giver udtryk for, at der er tegn på fremgang i forhandlingerne mellem Rusland og Ukraine.

– Der er nok på bordet til at stoppe fjendtlighederne nu og forhandle for alvor. Denne krig er umulig at vinde. Før eller siden må den flyttes fra slagmarken til forhandlingsbordet. Det er uundgåeligt, fastslår Guterres.