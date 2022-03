Forsker: Navalnyj-dom giver dystre udsigter for opposition

Den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj er tirsdag eftermiddag blevet idømt yderligere ni års fængsel. Han er kendt skyldig i anklager om storstilet bedrageri og at udvise foragt for retten.

Den 45-årige oppositionsleder afsoner i forvejen en dom på to et halvt års fængsel i en fangelejr øst for den russiske hovedstad, Moskva.

Dommen tirsdag viser, at Rusland har et politisk styret retssystem, som med politisk motiverede domme kan slå hårdt ned på opposition, påpeger seniorforskeren.

- Det sender et klart signal til andre, der måtte have et ønske eller ambition om at træde i karakter og tage et opgør med styret. På den baggrund er det selvfølgelig nogle dystre udsigter for oppositionen, siger han.