Den 18-årige mand, som er mistænkt for at begå drab på to lærere på Latinskolen i Malmø mandag aften, forandrede sig måneder før drabene fandt sted.

Det skriver Aftonbladet.

- Der findes vidnesbyrd fra lærere på skolen, som siger, at han opførte sig meget mærkeligt hele vinteren, og at de var bange for, at der skulle ske noget, siger en kilde til Aftonbladet.