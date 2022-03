Ukrainsk minister: Putins bomber kan udløse en sultorkan

Roman Leshchenko opfordrer EU-landene til at afskære alle forbindelser med russiske virksomheder for at øge presset på Putin, indtil Ukraine har sejret.

Udmeldingen fra Leshchenko kommer, to dage før både Nato og EU holder topmøder i Bruxelles med Ukraine øverst på dagsordenen. USA’s præsident Joe Biden ventes at deltage i møderne.

På EU-topmødet ventes stats- og regeringslederne både at diskutere yderligere sanktioner mod Rusland og hjælp til at holde energipriserne nede. Det kan ske eksempelvis via fælles indkøb.