De blev begge bragt til et hospital, men det lykkedes ikke at redde deres liv.

- Det er med stor sorg, at vi kan konstatere, at de to personer har mistet livet i denne forfærdelige hændelse, udtaler Petra Stenkula, der er chef for politiet i Malmø-området, i pressemeddelelsen.

En 18-årig mand er anholdt og mistænkt for at have begået drabene.

- Vi ankom hurtigt til stedet og kunne pågribe personen, skriver politiet.

- Nu forestår et stort arbejde for at få klarhed over, hvad der skete og det bagvedliggende motiv, udtaler Åsa Nilsson, der er leder af politiet i det område af Malmø, hvor skolen ligger.