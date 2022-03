Korsikansk nationalist dømt for drab er død efter overfald

Overfaldet udløste uroligheder og sammenstød mellem demonstranter og politi på Middelhavs-øen Korsika, hvor Colonna ifølge France 24 anses som en frihedshelt blandt personer, der ønsker selvstændighed for øen.

I et forsøg på at dæmpe de lokale uroligheder besluttede det franske retssystem at suspendere Colonnas fængselsdom af sundhedsmæssige grunde.

Og i sidste uge overraskede Frankrigs indenrigsminister, Gérald Darmanin, da han i et avisinterview antydede, at regeringen i Paris kan være indstillet på at tildele Korsika en eller anden form for selvstyre.