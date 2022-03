Macron står til sikkert genvalg i april ifølge målinger

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, står til at vinde en klar sejr ved præsidentvalget i april, viser meningsmålingerne.

Macron har under hele valgkampen stået til at vinde valget, der holdes over to runder, medmindre en kandidat allerede i første runde får over 50 procent af de afgivne stemmer.

I en meningsmåling foretaget af instituttet Ifop-Fiducial 2022 for Paris Match, LCI og Sud Radio, står Macron til at få 28 procent af stemmerne i første runde, mens Marine Le Pen står som hans nærmeste konkurrent med 18,5 procent af stemmerne.