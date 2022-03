Pige gik viralt med sang i beskyttelsesrum: Synger nu for tusinder

Der blev helt stille i beskyttelsesrummet i Kyiv, da den spinkle syvårige Amelia Anisovytch med sin spæde stemme sang ”Lad det ske” fra den populære børnefilm ”Frost”.

En af personerne hev en mobil frem, og ikke længe efter blev videoen af den smilende pige delt vidt og bredt.

Søndag var det et noget større publikum, den lille pige skulle synge for. Her trådte den lyshårede pige, der var klædt i en hvid traditionel ukrainsk kjole, frem foran titusindvis af mennesker i Atlas Arena i Lodz, Polen.