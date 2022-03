To sårede personer er kørt på hospitalet, og en person er anholdt, oplyser politiet i Malmø, der sent mandag eftermiddag blev tilkaldt til en forbrydelse på Malmø Latinskole, en gymnasieskole med omkring 1100 elever centralt i Malmø.

Et stort antal politifolk og flere ambulancer rykkede ud til stedet, efter politiet blev varslet om hændelsen klokken 17.12 mandag eftermiddag. Politet har til svenske medier fortalt, at situationen kl. 19 var under kontrol, men området omkring skolen fortsat er afspærret.