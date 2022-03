Kofod vil have havne og oligarker som mål for nye sanktioner

Han tilføjer, at Danmark også har talt for at udvide listen af såkaldte russiske oligarker, der rammes af sanktioner.

Oligarker i Rusland er forretningsmænd, der ofte har opbygget en formue ved at opkøbe selskaber til spotpris, da den nationaliserede russiske økonomi skulle privatiseres i 90’erne.

Ifølge Jeppe Kofod vil EU og partnere såsom USA, Storbritannien og Canada fortsætte med at øge presset, så længe Rusland fortsætter sin invasion af Ukraine.

- Vi har haft fire sanktionspakker nu, der rammer russisk økonomi, siger Jeppe Kofod.