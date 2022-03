Pessimistisk separatistleder: Mariupol-mission kan trække ud

- Jeg er ikke så optimistisk i forhold til at afslutte arbejdet med at indtage byen de næste to eller tre dage - eller endda den næste uge, siger han.

- Desværre. Men nej, det er en stor by, lyder det ifølge Reuters.

Der var omkring 400.000 indbyggere i Mariupol inden krigens begyndelse.

Siden invasionen, der blev indledt 24. februar, er byen blevet ramt af voldsomme bombardementer. Ifølge Ukraine har russiske styrker blandt andet ramt et børnehospital, et stort teater og en kunstskole.