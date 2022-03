De ramte personer var angiveligt i gang med forberedelserne til en parade ved et karneval, der skulle finde sted senere søndag.

Episoden skete i den den lille sydlige by Strépy-Bracquegnies.

På et pressemøde søndag formiddag fortæller anklager Damien Verheyen, at man ikke umiddelbart mener, at der er tale om en terrorhandling.

- På nuværende tidspunkt er der ikke nogen oplysninger, der indikerer, at angrebet havde et terrormotiv, siger han ifølge Reuters.

Han afviser desuden meldinger om, at episoden er udsprunget af en biljagt. Enkelte medier - blandt andre britiske Sky News - har viderebragt rygter om, at politiet forfulgte bilen.