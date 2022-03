Briterne frygter, Moskva forhandler på skrømt med Ukraine

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, advarer lørdag om, at fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland måske kun er et ”røgslør” fra Ruslands side.

Hun frygter, at de kun har til formål at give de russiske styrker mulighed for at omgruppere styrker til en ny offensiv.

Truss siger, at det er op til den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, hvordan hans land skal forholde sig til forhandlingerne.