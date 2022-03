Det russiske forsvarsministerium siger lørdag, at det har anvendt et hypersonisk missil til at at ødelægge et stort ukrainsk underjordisk våbendepot med missiler og antiluftskyts ammunition.

Det skal være sket ved byen Ivano-Frankivsk i det vestlige Ukraine.

Begrebet hypersonisk anvendes om hastigheder, der er væsentligt større end lydens.