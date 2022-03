Russiske soldater er nået ind til centrum i vigtig havneby

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, gav natten til lørdag en tale til det ukrainske folk. Her talte han også direkte til hans russiske pendant, Vladimir Putin, som han opfordrede til at gøre en større indsats for at sikre en fredsaftale i landet.

- Jeg vil gerne, at alle lytter efter - især i Moskva (Ruslands hovedstad, red.). Tiden er inde til et møde. Det er tid til at tale sammen.