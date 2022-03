Krig i Ukraine udskyder Belgiens udfasning af atomkraft

Men en stor del af naturgassen kommer fra Rusland. Og EU’s beslutning om at udfase forbruget af russisk naturgas inden 2030 gør det nødvendigt at forlænge brugen af atomkraft i Belgien.

Den belgiske regering skal nu forhandle en aftale på plads med det franske selskab Engie, som opererer de to atomreaktorer Doel 4 og Tihange 3.

Selskabet har ifølge det franske nyhedsbureau AFP tidligere indikeret, at det var for sent for Belgien at ændre aftalen om at udfase brugen af reaktorerne, som ifølge AFP har været i stand siden 2003.