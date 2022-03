Zelenskyj varsler store tab for Rusland uden fredsforhandlinger

- Jeg vil gerne, at alle lytter efter - især i Moskva (Ruslands hovedstad, red.). Tiden er inde til et møde. Det er tid til at tale sammen, siger han.

De to parter har forhandlet om en aftale i flere uger, men ingen af de to har rykket sig særlig meget.

- Tiden er inde til at genoprette den territoriale integritet og retfærdighed for Ukraine. Hvis ikke det sker, vil Ruslands tab være så store, at det kommer til at tage adskillige generationer for dem at komme sig, siger Zelenskyj.

Det nærmer sig at være en måned, siden Ruslands præsident, Vladimir Putin, gav sine styrker det grønne lys til at gå ind i Ukraine og ifølge eget udsagn befri befolkningen fra det, han kaldte en nynazistisk ”juntaregering”.