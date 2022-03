Amerikansk militærfly er styrtet ned i det nordlige Norge

- Det er en igangværende redningsaktion, siger han til NRK.

Han vil ikke spekulere i, hvorvidt der er tale om en ulykke eller noget andet. Han understreger, at der er et tæt samarbejde med det amerikanske forsvar.

Ivar Moen mener, at det er for tidligt at sige, hvad hændelsen vil betyde for Nato-øvelsen. Det må ”vi komme tilbage til”, siger han til VG.

Der skal ifølge VG være tale om et Bell-Boeing V-22 Osprey-fly.

Det er et amerikansk tomotors-militærfly, som letter og lander som en helikopter, men flyver som et fly, når det er i luften.