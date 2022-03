Svensk oppositionsleder gør klar til Nato-ansøgning efter valget

Spørgsmålet om svensk medlemskab af Nato er blevet højaktuelt efter Ruslands angreb på Ukraine.

Men det nuværende regeringsparti Socialdemokratarna vægrer sig fortsat mod at opgive Sveriges traditionelle neutralitetspolitik.

Kristersson siger, at en ansøgning til Nato bør ske ”så hurtigt som det overhovedet er muligt”. Og det skal ske i fællesskab med det ligeledes neutrale Finland.

- Det er Moderaternas opfattelse, at Sverige nu bør gøre alt, hvad vi kan for så snart som muligt at tage det afgørende skridt og blive fuldgyldigt medlem i den frie verdens forsvarsalliance, fremhæver han.