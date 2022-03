De baltiske lande udviser 10 russiske diplomater

Videre lyder det, at udvisningsordren også er et udtryk for solidaritet med Ukraine, som i over tre uger har været angrebet af Rusland.

Estland og Letland udviser hver tre russere, mens Litauen udviser fire.

Ifølge Letlands udenrigsminister, Edgars Rinkevics, så er beslutningen om udvisningerne blevet koordineret af de tre lande.

De tre baltiske lande var tidligere en del af Sovjetunionen.